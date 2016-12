Woody Allen insultato a Broadway

16:57 - Non c'è pace per Woody Allen dopo che la figliastra Dylan lo ha accusato di averla molestata quando era bambina. Al termine di un matinée di un musical a Broadway, il regista di "Manhattan" è infatti stato bersagliato di insulti. Allen era in compagnia della moglie Soon-Yi e delle due figlie Bechet e Manzie quando una donna dalla platea ha urlato: "Penso che lo abbia fatto, penso che sia colpevole", riferendosi alle molestie a Dylan.

Sentendo quelle parole Soon-Yi si è voltata verso la donna è le ha lanciato un'occhiataccia, mentre Allen è rimasto apparentemente imperturbato.



Lo scorso 1° febbraio, Dylan Farrow ha pubblicato una lettera aperta sul New York Times accusando Woody Allen di averla molestata quando aveva sette anni. L'attore e regista non è mai stato incriminato in seguito a quelle accuse (che furono sollevate per la prima volta da mia Farrow 21 anni fa) e a sua volta ha replicato dicendo che Mia avrebbe istigato la figlia contro di lui come vendetta per il suo matrimonio con Soon-Yi.



Intanto la sua travagliata vita privata sta avendo cattive conseguenze anche su quella professionale. Secondo quanto ha scritto il "New York Post", i produttori del musical "Bullets Over Broadway" che debutterà ad aprile, stanno sudando sulle prevendite. Finora sono infatti stati raggiunti quattro milioni di dollari, contro i dieci auspicati.