Will Smith, selfie davanti alla Torre di Pisa

13:23 - Prima Firenze e adesso Pisa. Will Smith documenta le sue "favolose" vacanze in Italia su Facebook postando le foto dei luoghi che visita. Come un turista qualsiasi, infatti, la star di Hollywood ha voluto condividere con i fan uno scatto davanti alla famosa Torre con un selfie. Che ha subito ricevuto ben due milioni di "mi piace": "Selfie with the Leaning Tower of Pisa. I am Anthony Bourdain", scrive.

Il paragone è con il cuoco e scrittore americano noto per i suoi viaggi e recensioni intorno al mondo. L'attore ha pubblicato sul social network anche uno scatto a Firenze, datato 15 luglio, con panorama della città. Smith scrive che è la prima volta che vede il capoluogo toscano: "First time in Florence, Italy. Wow!". Una cosa è certa, la star sta facendo una bellissima pubblicità all'Italia.