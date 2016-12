Weekend al cinema con cinque film

11:59 - "Capitan Harlock 3D" a "Un boss in salotto", da "The Butler" ad "American Hustel" fino a "Il castello magico": ben cinque film sono nelle sale dal primo gennaio. In controtendenza rispetto alla tradizione hanno scelto di andare a cercare il proprio pubblico col il nuovo anno, snobbando il Natale. Un'operazione che nel 2013 riuscì a Giuseppe Tornatore con "La migliore offerta".

AMERICAN HUSTLE di David O. Russell con Bradley Cooper, Christian Bale, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Amy Adams, Jeremy Renner. Lo scintillio del denaro facile, il gioco della seduzione e della truffa, il compromesso tra poteri legali e poteri forti sono da sempre il terreno di gioco preferito di Irving Rosenfeld (professione truffatore) e della sua amante Sydney Prosser. Un bel giorno però i due si trovano costretti, sotto ricatto, a giocare non più in proprio ma alle dipendenze di un agente dell'Fbi che ha deciso di vincere da solo la sua partita. Sotto copertura i due dovranno contattare colleghi perfino più cinici e spregiudicati di loro e saranno costretti a camminare sul filo sottile che da un lato vede gli agenti federali e dall'altro la mafia dei nostri giorni.



THE BUTLER di Lee Daniels con Forest Whitaker, John Cusack, James Marsden, Jane Fonda, Robin Williams, Alan Rickman. Si chiamava Eugene Allen, era nato povero, si trovo' catapultato nelle stanze del potere assoluto quando nel 1958 venne assunto alla Casa Bianca come maggiordomo. Sotto i suoi occhi è sfilata la storia dell'America incarnata da ben sette Presidenti e questo film, con qualche libertà nei nomi e nelle situazioni ripercorre la sua storia.



CAPITAN HARLOCK 3D di Shinji Aramaki con Shun Oguri. Nel lontano futuro della Terra e dello Spazio la corrotta Coalizione Gaia tiene sotto scacco le ultime resistenze di chi non si piega al potere assoluto. Ma nessuna nave spaziale governativa può sfidare in campo aperto il 'Vascello fantasma' Arcadia di Capitan Harlock, tenebroso pirata spaziale dal misterioso passato. Tocca a Logan, fratello minore del commodoro di Gaia, infiltrarsi nella ciurma di Harlok per sabotarne la resistenza. Siamo nell'anno 2997 e la speranza della stirpe umana, esiliata tra le stelle, di tornare sulla terra è ormai affidata solo all'Arcadia e alla misteriosa forza che la alimenta. Logan scoprirà che uccidere Harlock equivale a uccidere un sogno.



UN BOSS IN SALOTTO di Luca Miniero con Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Marco Marzocca, Ale. E' nata a Napoli, da molto si è trasferita in Friuli e qui si è costruita una vita in una comunità che a parole è allergica ai "meridionali" e nei fatti li sa adottare e fare propri. Si chiama Cristina e cade dalle nuvole quando un bel giorno viene convocata in questura per scoprire che suo fratello Ciro, boss di camorra, ha chiesto di scontare gli arresti domiciliari presso la sorella. L'arrivo al nord dell'improbabile boss dalle maniere spicce e' destinato a fare rumore, molto rumore.



IL CASTELLO MAGICO di Jeremy Degruson, Ben Stassen. Un gattino abbandonato bagnato e intirizzito trova rifugio nel castello di un vecchietto (un po'picchiatello) con la passione della magia. Subito adottato il piccolo Tuono (battezzato cosi' perché apparso mentre infuriava il temporale) farà comunella con gli altri abitanti della casa (tutti doverosamente improbabili e implicati con le magie del padrone) e li guiderà alla riscossa contro i 'cattivoni' di turno.