Wayne Beckford, troppe ragazze per lui

E' stato l'autore e produttore di molte hit internazionali, Akon ai Black Eyed Peas, passando per Rihanna, Gnarls Barkley, Outkast, Seal o UB40. Ora Wayne Beckford passa dall'altra parte del microfono con "Too Many Girls", un pezzo dance che guarda direttamente alla disco music. Tgcom24 presenta il video (zeppo di belle ragazze) in anteprima.

Il suo è un richiamo alla sfida che riecheggia nella storia della più classica febbre del sabato sera narrata nel testo del brano. Se già è impossibile resistere al fascino di una bella donna quando il ritmo impazza e sei al centro della pista, cosa succede quando il fascino femminile raddoppia, triplica e si moltiplica all'infinito?