Vivaio di giovani talenti, a Firenze una serata nel segno della musica classica

12:53 - Appuntamento d'eccezione al teatro Verdi di Firenze dove, il 17 aprile, andrà in scena un concerto di musica da camera che farà da anteprima della dodicesima edizione del "CIMA Festival", in programma la prossima estate. Al Verdi si esibiranno cinque giovani artisti di fama internazionale, tutti premiati nelle rassegne precedenti, per la direzione artistica del Maestro Jorge Chaminé: Etsuko Hirosé (piano), Gabriel Le Magadure (violino), Gabriele Carcano (piano), Eric-Maria Couturier (violoncello) e Shani Diluka (piano). Musiche di Mozart, Liszt, Debussy, Chopin, Rachmaninov, Dvorak e Piazzolla.

Il concerto in questione vuole essere occasione per un invito ai giovani a dedicarsi alla musica come contributo determinante alla qualità della loro formazione e della loro vita. Dal 2002 a oggi, l'associazione ha assegnato agli artisti più meritevoli borse di studio per un valore di oltre 150 mila euro.



Co-Presidenti di CIMA sono il Maestro Jorge Chaminé e la Principessa Christina dei Paesi Bassi. Entrambe presenzieranno all'evento, che, come nelle regole di CIMA, vedrà l'intero ricavato destinato al Fondo borse di studio e perfezionamento, un sussidio dedicato ad artisti e musicisti provenienti da ogni parte del mondo, al fine di valorizzarne il talento e la formazione specialistica.



Il concerto sarà preceduto da un simpatico "Apericena" con prodotti tipici toscani e olandesi per il quale si consiglia la prenotazione a events@concertiinmonteargentario.it