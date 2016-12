Vip generosi e quelli...con il braccino corto!

09:04 - Una volta raggiunto il successo c'è chi sceglie di condividere con gli altri un po' della propria fortuna e chi non riesce proprio ad aprire il portafoglio. Tra i Vip generosi ci sono sicuramente Brad Pitt e Angelina Jolie. Quest'ultima dopo i festeggiamenti per il suo compleanno a Berlino, ha lasciato con il marito su un tavolo del ristorante ben 540 euro di mancia.

Diverso lo stile di Victoria Beckham, che al supermarket come nelle boutique di lusso pretende sempre lo sconto. E se la Posh Spice ha il braccino corto, in famiglia è il marito a riequilibrare la situazione. David Beckham ha infatti lasciato ben mille dollari per un conto di appena cento. Nel "paradiso" dei generosi troviamo anche Matt Damon, che in un bar di Santa Monica ha lasciato 90 dollari di mancia per un caffè, e Ellen Degeneres che dopo aver offerto pizza per tutti agli Oscar ha allungato al ragazzo 100 dollari.



Nell' "inferno" dei parsimoniosi troviamo invece l'ereditiera Paris Hilton, che ha scatenato un putiferio davanti al conto del parrucchiere, costringendolo a dimezzare la tariffa. Tasche cucite anche per il paperone Ashton Kutcher (30 milioni di dollari l'anno), che dopo un taglio da 8 sterline si è ripreso anche le due monetine di resto.