7 aprile 2014 Victor Ullate Ballet, a Milano cinque giorni con il meglio del genio spagnolo Dal 9 al 13 aprile, al teatro Manzoni, la compagnia di Madrid, fondata dall’allievo di Bejart, presenta quattro coreografie, tra classici e nuove creazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:49 - Per gli amanti della danza dal 9 al 13 aprile l’appuntamento è al teatro Manzoni di Milano. Arriva infatti per la prima volta nel capoluogo lombardo il “Victor Ullate Ballet - Comunidad de Madrid”, la compagnia fondata dal genio coreografico di Victor Ullate. Per l’occasione saranno quattro le coreografie portate in scena: “Jaleos”, “Y”, “Après Toi (Omaggio a Bejart)” e “Bolero”.

Ullate, con la sua danza energica ha rivisitato la tradizione spagnola, mescolandola a classico e moderno e ha saputo conquistarsi il pubblico ed entusiasmare le folle. La compagnia, nata nel 1988, è ormai una delle più interessanti realtà a livello internazionale.



In occasione delle serate milanesi saranno proposte coreografie classiche e inedite, che daranno un’idea complessiva del lavoro della compagnia spagnola. “Jaleos” è uno dei classici lavori di Victor Ullate, ancora in grado di stupire dopo diciassette anni dal suo debutto: “Y” è invece un affascinante pax de deux maschile, su musiche di Mahler; Ullate è stato per anni discepolo di Maurice Bejart e “Après Toi (Omaggio a Bejart)”, è un appassionato omaggio al caro amico e maestro. “Bolero”, infine, è una nuova creazione e si tratta di una personalissima rilettura del capolavoro di Ravel.



PER INFORMAZIONI

Il Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901 - Fax 02 76005471

www.teatromanzoni.it

info@teatromanzoni.it