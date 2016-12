Verdiana dopo "Amici": "Mi vedo madre, sono innamorata ma al matrimonio..."

09:42 - Verdiana, quarta classificata ad "Amici 12", ha cambiato totalmente look lasciando spazio alla sua femminilità e il 25 marzo pubblicherà il nuovo album "Nel centro del caos". Un disco ricco di speranza e di amore. "Non vedo così lontana la maternità - confessa a Tgcom24 -. Il matrimonio non lo vivo come una cosa di prima necessità". La cantautrice presenterà il disco il 27 marzo al Blue Note di Milano.

Cosa è successo dopo "Amici"?

Ho semplicemente lasciato fare al flusso naturale degli eventi, ricercando nuovamente la Verdiana che avevo per alcune cose lasciato in stand by durante l'esperienza ad "Amici". Quella che progetta, scrive, pensa mille cose e non riesce a metterle in pratica ovviamente tutte. Quella che suona con la sua band, ha bisogno e voglia di suonare live su un palco per far rifornimento di energia!



Su cosa ti sei focalizzata per questo album?

In questo disco mi sono portata dentro la mia famiglia musicale di sempre con la quale ho condiviso pedane di compensato, marciapiedi e piazze poco affollate. Sono ritornata al nucleo, ho scritto alcuni brani, ho avuto la fortuna di collaborare con autori di primo piano che mi hanno regalato anche il loro punto di vista sulla musica attraverso le loro canzoni. Abbiamo suonato in presa diretta la maggior parte delle cose e aggiunto in un secondo momento alcune sovraincisioni. E' un disco che raccoglie le mie diverse influenze musicali e i tre bidoncini famosi da cui ho attinto in questi anni: il pop che sposa le influenze del soul del jazz e del cantautorato.



Perché hai sempre "corteggiato segretamente il caos"?

Credo che in parte faccia parte del mio carattere per motivi legati all'astrologia. Sono un gemelli tipico, vivo costantemente tra vestiti sparsi, valige semiaperte e fogli accartocciati sparsi per la stanza. Dall'altra parte credo sia legato ad un sentimento di "ribellione " verso le pile di vestiti perfettamente stirati e ripiegati da mia madre secondo sue leggi maniacali, ai quali, da bambina bisognava fare particolare attenzione. Io li avrei gettati giù volentieri ricostruendo nuove piramidi, penso mi sarebbe piaciuto giocarci un pò come con il Lego.



"Apocalisse" è un ritratto impietoso di oggi. Come possiamo reagire e con quali forze?

Credo che tutte le cose a cui prestiamo particolare attenzione nell'epoca moderna ci regalano solo un microcosmo illusorio e assolutamente precario. Un microcosmo che ci lascia a casa a piedi, l'unica cosa che non ti lascia a piedi credo sia l'amore in senso lato, vero qualcuno, qualcosa, verso quello in cui credi, verso ciò che fai, verso chi ci sarà qualunque cosa succeda.



L'amore è sempre al centro dei tuoi brani. Quanto c'è di autobiografico nella canzone "Nel centro del caos"?

E' la fotografia di una giovane coppia che nonostante il caos del periodo storico che viviamo cerca di tenersi la mano sulla salita infinita della vita difendendo questo legame da tutte le influenze negative che la quotidianità legata ai problemi potrebbe rovinare. Cerco nel mio piccolo di preservare i miei legami e di difenderli per ciò che posso, finché si riesce dalle ansie che spesso la vita ci pone davanti mettendoci alla prova, ma fortunatamente non sono sola in questo momento il fiato lo spezziamo in due.



Sogni di diventare mamma a breve e di sposarti?

Al momento la mia priorità è riuscire in qualche modo a portare avanti le cose che per tanto tempo ho immaginato e progettato, ma non vedo così lontana la maternità penso che sia un passo fondamentale che ti cambia la vita è un passo da fare con coscienza. Il matrimonio non lo vivo come una cosa di prima necessità, sono una fan delle feste da matrimonio, ma credo fortemente che l'amore venga sancito da un filo stretto sul cuore a due mani e meno da una firma e un anello.



Qual è il messaggio che vorresti arrivasse al pubblico con questo disco?

Spero possa essere l'augurio di una ricerca, la ricerca della propria stella danzante, qualcosa che strabordi di umanità, qualcosa di autentico che possa in qualche modo smuovere la staticità della nostra epoca.



Sei rimasta in contatto con qualcuno dei tuoi ex colleghi di "Amici"?

Sì sono rimasta in contatto con alcuni di loro a cui sono legata da un affetto sincero.