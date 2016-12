Vasco Rossi, video selfie dalle prove

14:52 - Vasco Rossi ha pubblicato sul profilo Facebook ufficiale un clippino speciale. Il rocker ha immortalato in un video-selfie le prove in preparazione del debutto allo Stadio Olimpico di Roma il 25 giugno del "Live Kom 014". Nel "klippi", come lo chiama lui, di poco meno di un minuto il Komandante prova il brano "Manifesto futurista della nuova umanità".

Il rocker sta documentando sui social network tutta la fase di preparazione al grande evento dagli scatti che lo immortalano mentre fa una corsetta fino allo studio in cui si stanno svolgendo in questi giorni le prove dei sette eventi che si accenderanno il il 25, 26 e 30 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e poi il 4, 5, 9 e 10 luglio allo Stadio San Siro di Milano.