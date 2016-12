19 giugno 2014 Vasco Rossi si scalda per i sette concerti tra prove e allenamenti Il rocker pronto per il "Live Kom 014" e gli stadi di Roma e Milano Tweet google 0 Invia ad un amico

09:51 - Vasco Rossi si prepara scatenatissimo per il debutto dei sette concerti "Live Kom 014" che partiranno il 25 giugno per i tre live di Roma e i quattro a Milano a luglio. Il rocker è stato immortalato in alcune foto, apparse sui social ufficiali, tra prove in studio e corsa durante gli allenamenti in spiaggia.

"Foto dal fronte delle prove", scrive sul suo profilo Facebook il Blasco accompagnando il post con tre immagini in cui si vede l'artista e la sua band alle prese con le prove. L'altrogiorno invece era stato il turno delle "foto dal fronte degli "allena...menti", col rocker di Zucca in tutta e scarpe da ginnastica. Dunque sembra tutto pronto per i sette eventi musicali che si accenderanno il il 25, 26 e 30 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e poi il 4, 5, 9 e 10 luglio allo Stadio San Siro di Milano