Vasco Rossi, nuovo album a Los Angeles

08:55 - Vasco Rossi non si ferma più. Dopo aver annunciato sette - il suo numero fortunato - concerti evento tra l'Olimpico di Roma (25, 26 e 30 giugno) e San Siro di Milano (4, 5, 9 e 10 luglio) ecco che trapelano le prime notizie sul nuovo cd in uscita quest'anno. Da qualche mese il cantautore è diviso tra Los Angeles e l'Italia. Vasco ha posto le basi allo Speak Easy Sound Studio con la collaborazione di Guido Elmi e degli amici musicisti americani.

Dunque arriverà presto il nuovo album di Vasco Rossi ma non si chiamerà "Cambia-menti", come ha scritto lui stesso sulla sua pagina di Facebook, rispondendo alla domanda di un fan. Il brano, che probabilmente sarà incluso nell'album, è arrivato a sorpresa per i fan ma ne è solo un assaggio.



Il sette è un numero che ricorre spesso nella vita del rocker: è nato il 7 febbraio, si è sposato il 7 luglio (due anni fa), con i 7 eventi Live Kom '013 ha dominato la scena italiana e internazionale. Nel mese di luglio, Billboard, l’autorevole rivista americana, ha pubblicato la classifica dei concerti per incasso e Vasco Rossi, con i 7 eventi tra Torino e Bologna, si è trovato per ben due volte davanti ai Rolling Stones.