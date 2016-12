Vasco Rossi: "Ho l'anellofobia"

18:32 - Vasco Rossi è pronto per i 7 eventi Live Kom 014 al via dallo stadio Olimpico di Roma il 25 giugno per poi sbarcare al San Siro di Milano dal 4 luglio. A 62 anni e a un mese dalla nascita del primo nipotino Romeo, figlio di Davide, il rocker si svela a Vanity Fair tra politica ("Renzi si muove bene ma un Paese dove la giustizia non funziona è nelle mani della malavita"), anellofobia ("la fede non la indosso ma la tengo in una borsina") e Web.

Tra Milano e Roma sono in quattrocentomila ad attenderlo negli stadi per cantare le sue canzoni, ma sono passati 24 anni dalla sua prima volta in uno stadio: San Siro, 10 luglio 1990, e poi il Flaminio a Roma, quattro giorni dopo. All’epoca, una mezza follia: "A quei tempi, gli stadi li facevano solo gli stranieri, noi italiani suonavamo nelle grandi discoteche o alle feste dell’Unità. Alla fine degli anni Ottanta ricordo che feci 15 mila persone a Reggio Emilia. Pensavo di aver raggiunto il massimo".



Tre anni fa Vasco ha rischiato di morire per un’infezione, due anni tra malattia e il recupero prima del ritorno sul palco, la scorsa estate. In mezzo il matrimonio con Laura Schmidt, due anni fa. "L’ho fatto per metterla tranquilla, per motivi burocratici, perché bisogna far così. La fede non la porto, ma solo perché ho il terrore degli anelli". L’anellofobia? "E' vero. Colpa di un racconto che mi fece mio padre quando ero piccolo. Mi disse che un tizio si era strappato un dito saltando giù da un camion perché l’anello era rimasto impigliato da qualche parte. Ma, comunque, la fede la porto sempre con me in una borsina, è il mio portafortuna".



Più di 3 milioni e 800 mila fan su Facebook e oltre 518 mila su Twitter. Lo sa che lei ha i numeri per fondare un movimento, il partito del Komandante? "Ah, per l’amor di Dio". Proviamo a mettere giù il programma. "In Italia bisognerebbe cambiare praticamente tutto. Intanto la burocrazia: farraginosa, costosa e inefficiente". Matteo Renzi ci sta già lavorando su. "Si muove bene, sa comunicare, ha portato in politica una generazione di giovani. Sono contento che stia cercando di dare una sterzata, anche se ho il dubbio che siamo al punto in cui la macchina va fuori strada comunque".



Altre cose da cambiare? "I processi sono troppo lenti. Un Paese dove la giustizia non funziona è nelle mani della malavita. Sa che c’è? Che la politica o la fai o stai zitto, perché è lo stesso che discutere di calcio davanti alla Tv: non serve a niente, visto che l’allenatore non siamo né io né lei. E poi meglio cambiar discorso sennò finisco nei guai. Già l’estrema sinistra mi odia". Perché? "Perché non ho mai cantato Bandiera rossa la trionferà. Ma io non sono un militante, sono un artista libero e indipendente. Quando ho partecipato al concerto del primo maggio nel 2009, venni a sapere che stavano organizzando una contestazione contro di me, contro Vasco venduto al potere, stronzate del genere. E' finita che non li ha sentiti nessuno, perché erano solo quattro deficienti. Il genere che su internet, siccome c’è l’anonimato, crede di poter scrivere quello che gli pare. Se uno mi incontra non è che mi dice Mi fai schifo, sei una merda, muori, però lo scrive". Succede spesso? "Fino a due o tre anni fa non mi ero mica accorto che sotto i video di YouTube c’erano i commenti. Un giorno, leggo: Spero che ti venga un ictus vecchio drogato di merda. Non c’ho dormito una notte. Poi mi sono detto: Vecchio, be', non posso certo dire di essere giovane. Drogato lo ero vent’anni fa, se lo ero, perché sono sempre stato un tossico indipendente, nel senso che l’eroina non l’ho mai toccata. Diciamo che ho fatto le mie esperienze, non me ne vanto, ma neanche me ne vergogno. Quanto all’ictus, anch’io spero che mi venga".