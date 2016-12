Vasco Rossi canta le "Dannate Nuvole"

16:37 - Vasco Rossi ha affidato ai suoi canali Web ufficiali (sito, Twitter e Facebook) l'annuncio dell'arrivo del nuovo singolo. "La sorpresa di primavera che Vasco vi ha promesso si intitola 'Dannate Nuvole' e sarà 'on air' in tutte le radio dal 14 marzo", recita il comunicato.

Il rocker è al lavoro al nuovo disco. Da qualche mese Vasco è diviso tra l'America e'Italia per ultimare i brani. Il progetto a quanto pare vedrà la luce non prima di questo autunno. Di certo sono sette le date del nuovo tour: all'Olimpico di Roma (25, 26 e 30 giugno) e allo Stadio San Siro di Milano (4, 5, 9 e 10 luglio).



NUOVA BAND: ESCONO SOLIERI E LAUG - Vasco Rossi ha messo a punto la band che lo accompagnerà nei sette concerti-evento dell'estate a Milano e Roma: mancano il chitarrista Maurizio Solieri, storico braccio destro del Blasco e il batterista Matt Laug, con Vasco dal 2007. Chitarra solista sarà Stef Burns, drummer Will Hunt, 'prestato' da Zakk Wylde (Black Label Society) ed Evanescence. Alla chitarra ritmica una nuova entrata, Vince Pastano, proveniente dalla band di Luca Carboni e già collaboratore, tra gli altri, di Tiziano Ferro e Cesare Cremonini. La rinnovata formazione - senza citare esplicitamente gli esclusi - è stata resa nota, sulla pagina facebook di Blasco, dal produttore Guido Elmi.