Vasco pronto a infiammare gli stadi

17:24 - Vasco Rossi sta preparando a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, il Live Kom 014. L'appuntamento è per il 25, 26 e 30 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e poi il 4, 5, 9 e 10 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Top secret la scaletta ma lo staff promette in una nota che "sarà rock, duro e puro rock, e ricca di brani significativi, alcuni ripescaggi inattesi del passato e pezzi attesi del presente e del futuro".

Cambiamenti e novità, intanto, nella band perché ne entrano a far parte: Will Hunt il batterista preso in prestito agli Evanescence, e Vince Pastano alla chitarra ritmica, pugliese anche lui come Vasco di recente nominato dal Presidente della regione Nichi Vendola, Cittadino onorario della Puglia Creativa.



E poi non mancano Claudio Golinelli, il Gallo al basso, Stef Burns, alla chitarra; Alberto Rocchetti, il lupo maremmano alle tastiere; Frank Nemola, alla tromba; Andrea Innesto, Cucchia al sax e cori e, infine Clara Moroni unica donna ai cori. A supervisionare tutto, compreso le scalette, c'è il complice di tanti anni di Vasco, Guido Elmi.



Con i 7 eventi unici di quest’anno, per Vasco Rossi saranno 16 volte a Roma (3 volte al Flaminio e 13 all’Olimpico) e 21 volte a Milano, S.Siro, da quel luglio 1990 a luglio 2014.