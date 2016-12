Valerio Scanu in esclusiva Tgcom24: "Ecco il mio video per un'estate da ballare"

09:08 - Valerio Scanu è pronto a far ballare questa estate con il nuovo singolo "Lasciami entrare", che prende il titolo dal nuovo album autoprodotto. "Abbiamo voluto creare per il video una immagine che fosse fresca - spiega il cantante a Tgcom24 - e in linea con l'estate. Un momento di spensieratezza". Questa estate Valerio sarà in giro con la sua musica e il Lasciami Entrare European Live Tour.

"Il video l'abbiamo girato in cinque giorni nella zona Eur di Roma - ci racconta Valerio -. Ci siamo messi a tavolino e insieme a tutto il mio team abbiamo valutato varie idee e situazioni per dare un messaggio positivo e solare, in linea con l'estate".



Il cantante ha già iniziato a suonare dal vivo con la sua band al teatro del Gatto di Ascona, in Svizzera. "Nei prossimi giorni sveleremo sui miei canali social le altre mie tappe", spiega Valerio. Intanto l'11 ottobre sarà a Londra e il 20 dicembre a Saint Moritz.



Qual è stato il riscontro a qualche mese dalla pubblicazione del tuo disco?

Piuttosto positivo. Certo, quando non hai una major alle spalle è tutto più difficile ma non mi posso lamentare e le mie soddisfazioni le ho avute.



Quali ad esempio?

Mario Luzzato Fegiz, giornalista e critico del Corriere della Sera, si sa che non ama i talent show. Gli ho consegnato il mio cd dicendogli: 'Se non ti piaccio almeno dimmelo dopo aver ascoltato il disco'. E poi mi sono ritrovato con un'ottima recensione proprio firmata da lui. Una bella soddisfazione.



Parteciperesti al Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti?

Anzitutto bisogna leggere cosa prevede il nuovo regolamento. Una volta reso pubblico cercherà di capire se ci sarà spazio per un progetto come il mio. Comunque mi piacerebbe andarci.