Valeria Marini: "A me piace... Volare!"

11:32 - Sempre più bionda, fasciata da una abito supersexy, Valeria Marini è tornata a Sanremo dopo averlo condotto nel 1997 con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti. Valeria ha inaugurato Casa Sanremo e a Tgcom24 ha confessato la canzone a cui è più legata: "Nel blu dipinto di blu - Volare di Domenico Modugno". Romantica e sognatrice.

Hai condotto Sanremo nel 1997, quali ricordi ti legano a quell'esperienza?

Ricordi bellissimi di grandi corse, di grandi emozioni, notti insonni perchè non c'era tempo di dormire! Incontri bellissimi... Che emozione di stare sul palcoscenico con un mostro sacro come Mike Bongiorno e la simpatia unica di Chiambretti!



Sei anche stilista, quale look consiglieresti a Luciana Littizzetto?

Sicuramente la vestirei con look originali della mia collezione Seduzioni Diamonds. Lei ha una personalità tale che può mettere qualsiasi cosa, anche look sexy.



C'è una canzone alla quale sei particolarmente legata?

“Nel blu dipinto di blu - Volare”. Mi ricorda il palcoscenico, lo show, mi da un'emozione di quanto è bello essere italiani.



Chi vincerà quest'anno il Festival?

Arrivando a Sanremo ho notato che sulla strada spuntano un sacco di mimose in fiore. Un omaggio alla donna, quindi spero che vinca una donna. Mi piacciono Noemi, Antonella Ruggiero, Arisa e Giusy Ferreri. Aspettiamo di sentire le canzoni!



A salire sul palco di Casa Sanremo - Clarins al Palafiori saranno Antonella Lo Coco (ore 21 - 16 febbraio), Filippo Graziani (ore 1.30 - 17 febbraio), Zibba e Andrea Mirò (ore 1.30 - 18 febbraio), Dan e i suoi fratelli (ore 1.30 - 19 febbraio), Perturbazione con Violante Placido (ore 1.30 - 20 febbrio) e, in esclusiva venerdì 21 febbraio, alle ore 1.30, si esibirà il cantautore londinese Jack Savoretti.