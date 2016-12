Usa, l'attore Tracy Morgan grave dopo un incidente stradale

10:45 - L'attore e comico statunitense Tracy Morgan, 45 anni e star di '30 Rock', uno degli show di punta dell'emittente Nbc, è ricoverato in condizioni critiche nell'ospedale del New Jersey dopo un grave incidente stradale avvenuto a sud di New York. Di ritorno nella notte tra venerdì e sabato da un tour in Delaware, il pulmino limousine sul quale viaggiava l'attore è stato coinvolto in un tamponamento a catena che ha coinvolto sei veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di un semirimorchio si sarebbe addormentato centrando il retro dell'auto di Morgan. Una delle persone a bordo del pulmino su cui si trovava l'attore è deceduta, altre due versano in condizioni gravi. La sua agente in un comunicato ha aggiunto: "La sua famiglia è con lui. Non ci aspettiamo miglioramenti oggi".