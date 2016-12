Un giorno da 'spacca-tutto' sul carro armato di Arnold Schwarzenegger

15:14 - I fan di Arnold Schwarzenegger possono realizzare il loro sogno: spaccare tutto a bordo di un carro armato in compagnia del loro idolo. L'attore ha infatti stretto un accordo con il sito specializzato in concorsi benefici Omaze (lo stesso che qualche tempo fa aveva regalato ad una mamma single un red-carpet con Gerorge Clooney) per finanziare il progetto educativo After-School All-Stars.

Il concorso è aperto a tutti gli ammiratori di Schwarzy, non solo quelli americani. "Tu e un'altra persona potrete volare a Los Angeles e passare il giorno con Arnold - recita infatti il bando - Guiderete il carro armato e distruggerete insieme qualcosa, vi allenerete e fumerete insieme. Potrai vivere come Arnold per un giorno".



Nel video promozionale si vede l'attore che presenta l'iniziativa davanti al suo cingolato personalizzato, mentre si susseguono (con un tocco d'ironia) le scene più famose dei suoi film d'azione.