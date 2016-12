Two Fingerz tra Vasco e Fedez

17:24 - "Two Fingerz V" è il titolo del nuovo disco firmato dal duo rap dei Two Fingerz, ossia da Danti e Roofio. In tutto 14 brani con collaborazioni importanti come con Fedez ("La cassa dritta"), Ensi e Baby K. C'è anche "Ridere di me", cover di Vasco Rossi. "Abbiamo voluto aprire il nostro linguaggio - raccontano i due - cercando la semplicità. In questo cd c'è la nostra vita quotidiana".

Il primo singolo che ha anticipato l'album in radio è "La Cassa Dritta": "Rappresenta, per noi, il brano più giusto per ripartire alla grande con il nuovo progetto. Abbiamo rallentato i bpm e aumentato l'energia per parlare alle nuove generazioni e per farlo non poteva esserci ospite migliore del nostro amico Fedez".



Nel brano "1 + 1 fa 3" invece i Two Fingerz hanno coinvolto la Corale Primavera, un coro di bambini che Danti e Roofio sono andati a trovare nel loro oratorio dell’hinterland milanese dove hanno registrato le voci che sono poi state utilizzate nel brano.