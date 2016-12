14 aprile 2014 Twin Forks: un album per andare alla ricerca dell'anima del rock Il gruppo di Chris Carrabba debutta con un lavoro in bilico tra modernità e tradizione. Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva del singolo "Cross My Mind" Tweet google 0 Invia ad un amico

15:07 - Tra folk e rock indipendente alla ricerca dell'anima reale di una musica che quell'anima sembra averla persa un po' per strada. Loro sono i Twin Forks e il loro album eponimo si muove fra storie antichissime raccontate con accenti assolutamente contemporanei, capaci di toccare il cuore dell'ascoltatore e di farne muovere i piedi. L'album è anticipato dal singolo "Cross My Mind" di cui Tgcom24 vi offre l'anteprima esclusiva.

Twin Forks è il nuovo progetto di Chris Carrabba, uno che ha sempre battuto i sentieri intrecciati della vecchia frontiera e delle nuove produzioni americane, unendoli in passato in maniera originale con i Dashboard Confessional e prima ancora con i Further Seems Forever.



Twin Forks è il suo passo più apertamente pop: dopo "Covered In The Flood", del 2011, che rivisitava pezzi altrui particolarmente significativi (firmati da nomi come Big Star, Replacements, Dandy Warhols, John Prine, Guy Clark) in perfetta quasi-solitudine, Chris ha lavorato ai Twin Forks “come a un gruppo che condividesse i medesimi orizzonti, non solo musicali: la passione per un cantautorato vastissimo, quello statunitense, che unisce Woody Guthrie a Bruce Springsteen, Bob Dylan a Jackson Browne. Insomma, la musica che ascoltavo da ragazzino, che ha lasciato un marchio indelebile nella mia immaginazione, ma anche la scoperta di altre storie, al passo con i tempi che stiamo vivendo".