Tullio Solenghi: "Anna Marchesini metteva in riga i maschi"

Tullio Solenghi svela alcuni retroscena degli anni del Trio, in occasione di una chiacchierata con Francesco Sala del giornaleOFF: da una parte Anna Marchesini, che "Metteva in riga i maschi!", dall'altra Massimo Lopez "Un Pierrot che dovevamo afferrare, con intuizioni diaboliche". Cabarettista fin dai suoi inizi, Solenghi rivela inoltre di quella volta che una sua imitazione di Khomeini per poco non lo mise nei guai...