Tom Cruise di nuovo innamorato: è fidanzato con l'attrice Laura Prepon

12:25 - Tom Cruise, lo sciupafemmine. L'attore di Hollywood sembra si sia di nuovo innamorato, sempre di una collega. La fortunata sarebbe Laura Prepon, famosa grazie alla serie tv "Orange Is The New Black". Occhi chiari, forme sinuose e labbra sensuali, Laura ha così preso il posto di Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes, ossia le ex mogli di Tom Cruise. La coppia però al momento si nasconde.

Tom Cruise e Laura Prepon (anche lei seguace di Scientology) sono stati visti per la prima volta assieme lo scorso novembre quando l'attore 51enne ha incontrato Laura mentre era sul set e ha deciso di organizzare una cenetta romantica al Manor Hotel di Los Angeles.