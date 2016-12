Tiziano Ferro: indovinelli estivi per l'arrivo del nuovo album

08:30 - Dopo il successo di "L'amore è una cosa semplice", pubblicato nel 2011, Tiziano Ferro è pronto a tornare con un nuovo progetto. Lasciata la vecchia etichetta, Emi Music, il cantautore ha lanciato indovinelli e indizi attraverso i social network sul progetto discografico. Sicuramente ci saranno le hit della sua carriera riarrangiate e non è esclusa la presenza di ospiti illustri. Il cd dovrebbe uscire, secondo quanto apprendiamo, a novembre.

Per quattro settimane Tiziano ha postato delle foto corredate da didascalie come "Cose vecchie", "Cose nuove" e "Cose che stavano altrove". Dunque vorrà dire che ci saranno non solo le hit in veste totalmente inedite ma anche qualche brano nuovo, oltre a canzoni che Tiziano ha scritto per altri artisti e che farà sue. Non resta che aspettare qualche settimana e sicuramente il cantautore si farà vivo dopo le vacanze. La sua ultima foto su Facebook lo ritrae mentre prende il sole in una località sconosciuta tra le palme. C'è da scommettere che sarà uno degli artisti di punta delle vendite discografiche di questo Natale.