Tiromancino star di RadioItaliaLive

09:01 - I Tiromancino sono i protagonisti della ventunesima puntata di RadioItaliaLive, in onda venerdì 28 marzo alle 22 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming video radioitalia.it . I fratelli Zampaglione presentano sul palco di RadioItaliaLive, il loro ultimo lavoro “Indagine su un sentimento”, uscito il 18 marzo scorso e anticipato dal singolo di successo “Liberi”.

Il duo romano, chitarra e voce, ha ripercorso la loro carriera musicale nella puntata condotta da Daniele Bossari. In scaletta: “Immagini Che Lasciano Il Segno”, “Mai Saputo Il Tuo Nome”, “Imparare Dal Vento”, “Un Tempo Piccolo”, “Nessuna Razionalità”, “La Descrizione Di Un Attimo”, “Amore Impossibile”, “Per Me E' Importante”, “La Nostra Realtà”, “Due Destini” e a conclusione del live,“Liberi”. Replica domenica 6 aprile alle 21 su Radio Italia TV.



(Foto di Paolo Acquati per Radio Italia)