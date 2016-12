Timothy Cavicchini tra lavoro e libertà

13:01 - Dopo aver partecipato al Coca-Cola Summer Festival nel Girone Giovani, Timothy Cavicchini presenta il nuovo video "Fondamentalmente". Il finalista della prima edizione di "The Voice Of Italy" nel video è un impiegato diviso tra la voglia di libertà e i doveri e riassume così la canzone: "Lo slogan provocatorio e ironico di una generazione, quella del Grazie, le faremo sapere e delle promesse da non mantenere mai. Con tutta la carica del rock".