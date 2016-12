Teatro alla Scala, i segreti dell'Accademia

12:33 - Gli allenamenti quotidiani, la fatica e le lezioni dei ballerini della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano ma anche i tecnici, gli operai dei laboratori e il management dell'Accademia sono racchiusi nel docu-film "Fuoriscena". Le immagini svelano i segreti e mostrano quanto lavoro c'è dietro per mantenere l'eccellenza in uno dei teatri più importanti del mondo. Il documentario sbarca nel circuito The Space Cinema il 22 e il 23 aprile.

Presentato al Torino Film Festival 2013, in concorso nella sezione Italiana.doc, Premio speciale ai Nastro d’Argento 2014, "Fuoriscena" è il primo lungometraggio, scritto e diretto da Massimo Donati e Alessandro Leone, che racconta attraverso alcuni allievi un intero anno di vita nell’Accademia Teatro alla Scala. Lo sguardo intimista ma discreto della macchina da presa segue alcuni ragazzi nel loro lavoro quotidiano da settembre 2011 a giugno 2012 toccando passaggi cruciali della loro formazione, come gli spettacoli su palcoscenici come quelli del Teatro alla Scala o del Piccolo Teatro di Milano.



Un vero pass backstage per seguire il percorso formativo dei quattro dipartimenti che compongono l’Accademia, Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori e Management: dai momenti di vita privata domestica degli alunni, alle lezioni quotidiane, dai provini ai debutti nell’unica Accademia dove si guadagna la ribalta calcandola già ogni giorno con sacrifici non indifferenti, gioia, speranza, fatica ed impegno. Un documentario unico nel suo genere caratterizzato da una regia capace di soffermarsi ed analizzare ogni dettaglio della vita degli allievi, riuscendo a restituire fedelmente agli spettatori l'atmosfera autentica dell'Accademia. Per tutte le info: www.thespacecinema.it