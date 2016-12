Teatro alla Scala, brillano i "Gioielli" di George Balanchine

12:21 - Il Teatro alla Scala di Milano dal 9 marzo al 4 aprile e per sei recite splenderà come non mai. Sul palco "Smeraldi", i "Rubini" e i "Diamanti" di "Jewels" con le coreografie di George Balanchine. Il 9, il 12 e il 15 marzo svettano due coppie di ospiti internazionali Natalia Osipova con Ivan Vasiliev, Polina Semionova con Friedemann Vogel. Poi spazio ai primi ballerini della Scala da Mick Zeni a Claudio Coviello.

Dunque sono tre le gemme coreografiche e musicali, che spesso vengono eseguite da sole. Balanchine fu ispirato dall’arte del disegnatore di gioielli Claude Arpels e scelse una musica che rivelasse l’essenza di ciascun gioiello (Gabriel Fauré, da Pelléas et Mélisande e da Shyloch per gli “Smeraldi”; il Capriccio per piano e orchestra di Stravinskij per i “Rubini”; estratti dalla Sinfonia n.3 in re maggiore op.29 di Čajkovskij per i “Diamanti”) Ogni sezione di "Jewels" è differente per musica, colore e atmosfera. "Emeralds - Smeraldi" richiama le danze ottocentesche del romanticismo francese. "Rubini- Rubies", frizzante e spiritoso, incarna appieno la collaborazione fra Stravinskij e Balanchine. "Diamanti -Diamonds" rievoca l’ordine e la grandeur della Russia Imperiale e del Teatro Mariinskij, dove Balanchine è cresciuto artisticamente.



Dopo Natalia Osipova con Ivan Vasiliev, Polina Semionova con Friedemann Vogel subentrano i ballerini di punta della compagnia scaligera. Per "Emeralds" tutti i cast sono scaligeri: nelle due coppie principali Vittoria Valerio con Antonino Sutera, Virna Toppi con Mick Zeni, ai quali si alterneranno Lusymay Di Stefano con Claudio Coviello (e ancora Vittoria Valerio con Marco Agostino) e Beatrice Carbone con Alessandro Grillo.



In "Rubies", la coppia principale avrà la verve di Natalia Osipova e Ivan Vasiliev, a cui “daranno il cambio” Vittoria Valerio con Antonino Sutera e Lusymay Di Stefano con Claudio Coviello. A Marta Romagna è affidato nuovamente il ruolo della ballerina solista, che sarà poi ricoperto, per la prima volta, da Virna Toppi e Nicoletta Manni.



"Diamonds" sarà l’occasione per ammirare, per la prima volta insieme alla Scala Polina Semionova e Friedemann Vogel, nella elegante coppia principale che sarà anche interpretata da Nicoletta Manni con Carlo Di Lanno e da Virna Toppi con Marco Agostino.



INFORMAZIONI - Teatro alla Scala di Milano 9, 12 15, 29 marzo - 3, 4 aprile Artisti ospiti Polina Semionova (9, 12, 15 mar.), Friedemann Vogel (9, 12, 15 mar.) Biglietti da 127 a 11 euro più prevendita Infotel. 02/72003744