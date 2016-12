Taylor Swift canta per un bimbo malato

11:08 - Taylor Swift nel suo tempo libero visita i bambini malati. Sul Web circola un video commovente in cui la cantante si esibisce sulle note di "We Are Never Ever Getting Back Together" con la chitarra per il bambino di sei anni Jordan Lee Nickerson, ricoverato all'Ospedale Pediatrico di Boston. Il piccolo soffre di una rara malattia genetica nota come sindrome di Williams ed è ricoverato per curare la leucemia.