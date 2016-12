Take That, arriva il nuovo album ma Jason Orange lascia il gruppo

11:23 - Il cantante e ballerino britannico Jason Orange ha annunciato il suo addio ai Take That, il gruppo pop inglese nato nel 1990 e considerato la boy band di maggior successo della storia. "Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme nel corso di questi anni, i migliori della mia vita - afferma in un comunicato Orange, 44 anni - Tuttavia non voglio impegnarmi nella registrazione e la promozione di un nuovo album".

Orange ha quindi ringraziato i suoi fan, "stupendi e sempre fedeli". Gli altri membri della band, Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen, hanno definito l'addio di Orange come "una perdita enorme". Formatisi nel 1990, i Take That si sono sciolti nel 1996 dopo l'uscita dal gruppo di Robbie Williams. Dopo alcune esperienze come solisti, la band si è riunita nel 2005 senza Williams, tornato poi nel 2010 e di nuovo uscito dal gruppo l'anno successivo.