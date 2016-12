1 maggio 2014 Susanna Hoffs, la voce delle The Bangles ancora super-hot a 55 anni La cantante divenuta celebre negli Anni 80 ha infiammato il palco del Stagecoach Festival Tweet google 0 Invia ad un amico

07:13 - Abitino corto, chitarra e capelli sciolti. Susanna Hoffs, la cantante della rock band femminile degli Anni 80 The Bangles, è tornata a ruggire e per lei il tempo sembra essersi fermato. A 55 anni l'interprete di "Manic Monday" è tornata ad esibirsi sul palco del Stagecoach Festival (l'evento musicale californiano dedicato alla musica country), incantando con una fisico mozzafiato e una grinta da ragazzina.

Nel cuore degli Anni 80, insieme alle The Bangles, fece ballare un'intera generazione sulle note di "Walking Like an Egyptian" e anche adesso che sono passati quasi 30 anni sa come scatenare il suo pubblico.



"Suonare rock 'n' roll mi ha permesso di fermare il tempo. Salire sul palco non è solo cantare o suonare la chitarra, richiede anche un sacco di energia e movimento. Sono grata di fare un lavoro che mi permette di rimanere sempre attiva - aveva confessato qualche mese fa a Yahoo - Credo che il fisico e la mente siano una stessa entità. Nella routine quotidiana devi avere uno stile di vita il più sano possibile".