11 agosto 2014 Supereroine da grande schermo in versione "nature": sotto la tutina... niente Da Michelle Pfeiffer ad Halle Berry passando per Malin Ackerman e Milla Jovovich: le scene senza veli delle attrici che hanno interpretato celebri personaggi da fumetto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

05:55 - Le supereroine dei fumetti rappresentano da sempre anche un sogno erotico proibito degli appassionati. Da Cat Woman a Bat Girl passando per Wonder Woman, i personaggi al femminile hanno sempre un forte impatto erotico che solleva la domanda: ma come saranno senza vestiti? Il sito Mr Skin ha in qualche modo risposto mettendo insieme le foto senza veli di attrici che hanno interpretato sul grande o piccolo schermo delle eroine da fumetto.

In tante a Hollywood sono passate dal personaggio supereroistico. Da Michelle Pfeiffer ad Halle Berry, da Milla Jovovich a Malin Akerman. Ma anche Charlize Theron e Uma Thurman. Senza considerare chi invece ha trovato la fama in televisione, come la "Wonder Woman" Linda Carter o la storica Cat Woman della serie tv, Julie Newmar.