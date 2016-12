9 giugno 2014 Suor Cristina, un disco di cover per il lancio internazionale? Universal smentisce La divisione internazionale dell'etichetta avrebbe già messo sotto contratto la vincitrice di "The Voice Of Italy". Ma la casa discografica smentisce le voci Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:22 - Mentre in Italia si scatena il dibattito sul presunto plagio del brano firmato da Neffa "Lunga La Riva" (c'è chi scomoda "La carità" di Adriano Celentano con Don Backy) e sulle scarse vendite digitali, Suor Cristina potrebbe guardare all'estero. La vincitrice di "The Voice Of Italy", secondo quanto apprende Tgcom24, sarebbe stata scritturata dalla divisione internazionale di Universal Music per un cd di cover. Ma la Universal smentisce seccamente.

Fino ad ora Suor Cristina ha sempre risposto che saranno i superiori a decidere il da farsi, ma a quanto pare Max Hole, potente amministratore delegato della Universal International, non vorrebbe perdere tempo e avrebbe già firmato il contratto discografico. In previsione ci sarebbe un disco di sole cover in inglese e anche una massiccia promozione internazionale che dovrebbe poi portare al tour. Quest'ultima ipotesi per ora rimane ancora in ballo, ci sono infatti molti dettagli da discutere ancora.



LA UNIVERSAL SMENTISCE - Universal music intende smentire le notizie riportate dalla testata giornalistica Tgcom24 relative all’uscita di un disco di cover in inglese e un progetto internazionale di lancio del disco di Suor Cristina. Ad oggi Universal Music Italia, che ha un contratto di esclusiva con Suor Cristina quale vincitrice del programma The Voice of Italy 2014, non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale riguardo i suoi progetti discografici futuri.