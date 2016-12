Stromae pronto a stregare Milano

21:01 - Il cantautore belga Stromae (vero nome Paul Van Haver, classe 1985) sarà per la prima volta in concerto in Italia, per un'unica data, all'Alcatraz di Milano martedì 1 luglio. L'artista giunge nel nostro Paese "Racine Carrèe", attualmente al terzo posto dei dischi più venduti in Italia. In scaletta non mancheranno i singoli di successo "Tous le memes", "Formidable" e "Papautai".

Stromae è un artista a tutto tondo: oltre a cimentarsi con la musica, sperimenta con danza, recitazione arti visive e moda. Ha fatto scalpore il video di Formidable incui, ripreso da telecamere nascoste, si fingeva ubriaco per strada a Bruxelles: la sua interpretazione è stata così convincente che alcuni poliziotti l’hanno avvicinato pensando fosse tutto vero. Insieme ai suoi collaboratori ha anche lanciato una linea di abbigliamento, che unisce il dandysmo europeo ai colori africani.



INFORMAZIONI: Milano - Alcatraz, martedì 1 luglio. Apertura Porte: 19 Inizio Concerto: 21. Prezzo del biglietto: 22 euro più diritti di prevendita