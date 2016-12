Stromae incanta e fa ballare Milano

08:39 - Stromae, fenomeno delle classifiche francesi ed italiane grazie al successo dell'album "Racine Carrèe", ha incantato i fan italiani all'Alcatraz di Milano sould out con il suo sound hip hop, soul e musica elettronica. In scaletta successi come "Alors on danse", "Tous le memes", "Formidable" e "Papautai". A grande richiesta il cantautore belga tornerà a dicembre il 15 al MediolanumForum di Assago (Milano) e il 17 al Palalottomatica di Roma.