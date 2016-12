31 marzo 2014 Storm Queen, una pantera si aggira per l’Italia… a passi di danza Si intitola “Look Right Through” il singolo che sta lanciando anche da noi l’Urban Dance Tweet google 0 Invia ad un amico

12:01 - Si intitola “Look Right Through” ed è la hit con cui Storm Queen sta spopolando in Europa. Numero uno in Inghilterra arriva ora in Italia lanciando l’Urban Dance. Protagonista del video una pantera bianca la cui incursioni a suon di passi di danza non si contano più, anche da noi: dalle radio più importanti alla sala prove di “Striscia la notizia”.

Dopo l’Harlem Shake e il Twerking, e dopo aver conquistato il Regno Unito, il nuovo fenomeno che sta rivoluzionando il costume sociale newyorkese sbarca quindi anche da noi. L’Urban Dance sta diventando un genere di tendenza in tutto il mondo e Storm Queen la diffonde coinvolgendo con la sua danza tutti quelli che vengono in contatto con lei.



Dopo Pharrell e le altre celebrità che ballano in giro per Los Angeles nel Video di “Happy”, quella dell’elegantissima pantera bianca è il nuovo filone virale della Rete.