10 aprile 2014 Storm Queen e i vip delle radio: tutti pazzi per il selfie con la pantera bianca Da Mara Maionchi a Francesco Facchinetti, fino ad arrivare al Pulcino Pio, sono tanti i volti celebri che si sono fatti fotografare con la protagonista del brano "Look Right Through"

11:39 - Tutti pazzi per la pantera bianca. Storm Queen, con il suo brano "Look Right Through", dopo aver conquistato l'Inghilterra sta spopolando nelle radio italiano e, durante il suo tour promozionale in Italia, la pantera protagonista del video è stata protagonista di numerosi incontri eccellenti. Così da Mara Maionchi a Francesco Facchinetti, passando per Albertino e il Pulcino Pio, tutti hanno voluto fare un selfie con lei.