Star Wars VII, nuovo teaser: J.J. Abrams svela il nuovo look dell'X-Wing

11:26 - E' ufficialmente iniziata la lunga marcia verso l'uscita dell'episodio VII di "Star Wars". Ecco quindi arrivare il nuovo teaser dal set, postato direttamente dal regista del film, J.J. Abrams, che in un video appare vicino alla nuova versione dell'X-Wing, il mitico jet con le ali incrociate guidato, nella prima trilogia, dalla flotta ribelle, e in particolare da Luke Skywalker.

La clip è stata girata sul set e l'obiettivo principale non voleva essere quello di svelare dettagli sulle riprese quanto di invitare la gente a supportare la campagna "Force for Change", a favore dell'Unicef. Partecipando si può vincere una visita sul set londinese del film, una breve partecipazione allo stesso o una proiezione privata quando sarà il momento dell'uscita.



Ma mentre Abrams descrive tutto questo, è appoggiato al jet in questione e c'è anche una gustosa gag, con un pilota che arriva e lo costringe a spostarsi dalla scaletta per salire. La cosa interessante, e che farà la gioia dei fan di vecchia data che avevano mal digerito la seconda trilogia diretta da Lucas, è che, tanto in questo che in altri video della campagna "Force for Change", l'X Wing ed alcuni personaggi, sono realmente sul set, il ché farebbe pensare a un uso più moderato della computer grafica per realizzare personaggi e mezzi di trasporto.



Non resta che aspettare il prossimo teaser. Da qui al Natale del 2015, data prevista per l'uscita, sarà un susseguirsi di anticipazioni e dettagli che non faranno altro che aumentare l'attesa.