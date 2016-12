26 marzo 2014 Spice Girls e Backstreet Boys, le band degli Anni 90 insieme sul palco I due gruppi sono in trattative per organizzare un tour mondiale Tweet google 0 Invia ad un amico

10:08 - Negli Anni 90 dominavano le classifiche mondiali e ora, a 20 anni di distanza, non smettono di stupire. Le Spice Girls (orfane di Victoria Beckham) e i Backstreet Boys sono in contatto per organizzare una tournée insieme. "Siamo all'inizio di una trattativa che potrebbe concludersi con un un tour mondiale insieme alle Spice Girls", ha rivelato Brian Littrell, membro della boyband americana, al magazine "Sun".

Gli ex ragazzini degli anni '90 devono quindi prepararsi a rispolverare poster e gadget dei loro idoli che, forse con qualche rughetta in più, sono pronti a tornare ad esibirsi dal vivo. La girl-band non sarà però al completo, visto che da anni la Posh Spice Victoria Beckham ha sempre risposto picche ad una possibile reunion con le altre componenti del gruppo.