5 agosto 2014 Spandau Ballet, un nuovo album di inediti in arrivo 25 anni dopo l'ultimo La band di Tony Hadley e dei fratelli Kemp è in studio. Nel 2009 aveva fatto il "Reformation Tour" e pubblicato un album di successi rivisitati in chiave acustica

09:15 - I fan e le fan degli Spandau Ballet possono gioire. A distanza di 25 anni dal precedente "Heart Like A Sky" il gruppo è in studio per registrare un nuovo album di inediti. Il più recente lavoro dei cinque è "Once More", del 2009, una raccolta di successi riarrangiati in chiave acustica pubblicata in occasione del tour di reunion della formazione originale.

I cinque sono attivissimi su Twitter dove postano di continuo aggiornamenti sullo stato della produzione dell'album. Bocche cucite sulle canzoni al momento anche se la scelta del produttore farebbe pensare a un sound anni 80. Gli Spandau si sono infatti affidati a Trevor Horn, un monumento della musica di quegli anni, avendo prodotto moltissimi lavori di successo, dai Simple Minds ai Frankie Goes To Hollywood passando per Pet Shop Boys, Propaganda, Genesis, Paul McCartney, Mike Oldfield e tanti altri.



Non si sa ancora nulla nemmeno sui tempi di pubblicazione ma gli Spandau hanno in uscita anche documentario sulla loro carriera intitolato "Soul Boys Of The Western World", previsto per ottobre, e quindi è probabile che le due cose possano coincidere.