Sinead O'Connor, per la cantante irlandese un ritorno da vera... boss

15:32 - Esce il 26 agosto in Italia "I'm Not Bossy, I'm The Boss", il nuovo album della cantautrice irlandese Sinead O'Connor. Un ritorno con i fiocchi dopo un lungo periodo buio nel corso del quale Sinead ha anche tentato il suicidio. Ora è tornata in forma e lo si può vedere già dalla copertina dell'album, dove posa ironicamente vestita di latex con una parrucca bruna a caschetto.

Il grande successo nei primi anni 90 (grazie a quel capolavoro firmato per lei da Prince che è "Nothing Compares To U") e poi tanti alti e bassi prima e il buio dopo. Le polemiche per la foto del Papa stracciata in diretta tv, gli insuccessi di alcuni dischi anche figli di scelte artistiche controcorrente, fino ad arrivare ai deliri via web e al tentativo di suicidio.



In molti davano Sinead O'Connor ormai per persa. Invece questo album la restituisce in forma smagliante, con sul tavolo i temi di sempre (il singolo "Take Me To Church" non risparmia critiche all'istituzione ecclesiatica) trattati con nuova maturati. E dopo una metamorfosi che negli ultimi anni l'aveva resa irriconoscibile, Sinead ha ritrovato anche la forma fisica, al punto da giocare con la propria immagine per alcuni scatti realizzati per l'album, a partire dalla copertina.