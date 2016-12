Simons, provini tra ex "Amici"

09:10 - I Simons, capitanati dal frontman Leonardo Cristoni, hanno partecipato ad "Amici 13". Leo alla voce, Emanuele Bonini alla chitarra, Guglielmo Gibertini al basso e la new entry Met alla batteria, usciti dalla scuola hanno inciso due singoli "Stanotte Sì" e "Ragazza pazza". Adesso è la volta di "Io non so ballare". Al centro della storia ci sono i provini con protagonisti alcuni degli ex allievi di "Amici 13".

In ordine di apparizione compaiono sul palcoscenico del teatro dove i Simons giudicano gli aspiranti artisti: Paolo Busti (ballerino), Sara Mattei (cantante), Alessio Trimboli (cantante), Jacopo Paone (ballerino), Miriam Masala (cantante), Human Evolution (dance crew), Letizia Rizzoni (ballerina), Francesca Del Toro (ballerina), Federica Rigoli (ballerina) e Momo Wade degli Exxtra (rapper).



"Io non so ballare non parla di una vera e propria storia d'amore - ha detto Leo -. E' la storia di un ragazzo che si sente in imbarazzo all'interno di un locale perché non sa ballare, anche se vorrebbe tanto esserne capace. Tutto ciò in qualche modo lo penalizza, non si sente 'attraente'. Pensiamo che molte ragazze e ragazzi si possano identificare nel nostro protagonista che, alla fine, viene comunque consolato dalla sua 'unica al mondo' e forse qualche passo riuscirà pure ad impararlo insieme a lei!".