Simone Cristicchi: "Canto delle Foibe, una pagina di storia strappata"

12:42 - Simone Cristicchi racconta a Edoardo Sylos Labini, direttore de ilgiornaleoff.it, il suo percorso professionale, dall'incontro con Max Gazzè e con i "Ciao Rino", al duetto con il suo grande maestro Sergio Endrigo in occasione del primo album, "Fabbricante di canzoni". Un artista poliedrico "passato dal fumetto alla canzone, poi dalla canzone al teatro e alla scrittura" che si è "cibato di Rino Gaetano, Battiato, Gaber, Battisti, Fossati".

La passione per la canzone d'autore accompagna l'impegno teatrale, con gli spettacoli di teatro-canzone che Simone Cristicchi porta in tournée in tutta Italia. L'ultimo spettacolo, Magazzino 18, mette in scena la tragedia delle Foibe, "una tragedia cancellata per tanti anni dalla storia e dalla memoria".



