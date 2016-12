Silvio Muccino: "A mio fratello Gabriele auguro il meglio"

Per poi chiudere il discorso con un laconico: "Le questioni private devono restare tali".



Tornando al film "Le leggi del desiderio" che sarà girato a fine agosto a Roma per poi approdare nelle sale il il 26 febbraio 2015 con Medusa "è la storia di un life-coach, uno di quei personaggi che a volte si rivelano ciarlatani e altre no".



"Nel film il mio è il personaggio di un diavolo seducente, - continua - a metà tra un guru e un uomo d'affari, un fricchettone in giacca e cravatta. Per interpretarlo ho imparato a ballare, mi sono affidato a Steve LaChance che mi ha preso sotto le sue ali".