Sienna Miller in topless contro il gossip

10:51 - Senza reggiseno si guarda allo specchio, poi si sdraia sul letto con addosso solo le mutandine e mostra il proverbiale lato B. Sienna Miller cerca di scacciare i gossip che in questi giorni la vedono sulle prime pagine di tutti i tabloid inglesi e si spoglia per "Esquire". Ammicca negli scatti in bianco e nero, sfodera tutta la sua sensualità e soprattutto fa capire perché gli attori di Hollywood (e non solo) sono tutti pazzi per lei.

Mentre si scopre che la storia con il tenebroso Jude Law finì perché Sienna lo tradì con Daniel Craig (il povero protagonista di Sherlock Holmes è ancora sotto shock perché al processo per rivelazioni del "News of the World" ha scoperto che a vendere ai giornali la storia è stato un membro della sua famiglia), la bellissima attrice parla della storia con l'attore.



E del tentativo di riconciliazione nel 2011: "Quando qualcosa finisce in un modo come questo, è importante , se si può, tornare indietro e rivedere se chiudere definitivamente quella porta o creare una nuova stanza . Quindi è stato giusto, è stata una esperienza catartica. E penso che ha aperto la strada a entrambi, per un futuro senza animosità o dramma. Un sollievo enorme. Siamo grandi amici, anche con i suoi figli, che amo e rispetto".