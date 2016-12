18 gennaio 2014 Shia LaBeouf coinvolto in una rissa in un pub alla periferia di Londra Ha fatto a botte per difendere l'"onore" della madre della sua ragazza, insultata da un altro avventore Tweet google 0 Invia ad un amico

12:32 - Nuovi guai per Shia LaBeouf, che a quanto riporta TMZ, è stato coinvolto in una rissa in un pub periferico di Londra. L'attore era andato nel locale con la fidanzata Mia Goth per godersi una birra, ma la serata ha preso una brutta piega quando un altro avventore ha iniziato ad insultare la madre della ragazza. A quel punto Shia ha reagito, arrivando a pochi centimetri dalla faccia dell'uomo e colpendolo poi con una testata.

Nel video pubblicato da TMZ si vede l'attore che si avvicina ad un uomo pelato seduto al bancone, gridandogli a distanza ravvicinata: "Cosa hai detto sulla madre della mia ragazza? Mi stai prendendo per il c***?".



Lo scontro è durato pochi secondi perchè l'avversario di Shia, perso nei fumi nell'alcol, era poco cosciente e non del tutto consapevole di essere oggetto delle minacce del divo di Hollywood.