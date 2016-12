17 marzo 2014 Sherlock Holmes? Quello vero era un investigatore di origini italiane... Secondo una nuova biografia, a ispirare sir Arthur Conan Doyle sarebbe stato un detective di Manchester, Jerome Caminada Tweet google 0 Invia ad un amico

12:12 - Il vero Sherlock Holmes? Era di origini italiane. A sostenerlo è una biografia dedicata al grande poliziotto, scritta da Angela Buckley e dal titolo "The Real Sherlock Holmes", appena uscita in Gran Bretagna. Secondo la Buckley era un detective di Manchester, Jerome Caminada, di padre italiano e madre irlandese. Nell'epoca vittoriana risolse decine di casi impossibili e avrebbe ispirato la fantasia di Arthur Conan Doyle.

Esattamente come il personaggio protagonista di tanti romanzi e traduzioni cinematografiche, Jerome usava il suo fine intuito, la scienza e il travestimento contro i criminali, e aveva perfino una sorta di arcinemico simile a Moriarty.



"Caminada diventò un personaggio di fama nazionale proprio negli anni in cui veniva ideato Holmes - ha detto la scrittrice -. Ci sono così tante similitudini che è chiaro come Doyle si sia ispirato a questo personaggio reale".