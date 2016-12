29 aprile 2014 Sharon Stone a 56 anni fa ancora la vamp L'attrice posa in lingerie per "GQ" Italia e si racconta tra carriera e vita privata Tweet google 0 Invia ad un amico

17:34 - Le mani sui capelli sciolti, lo sguardo malizioso, la lingerie in pizzo. Sharon Stone fa la vamp per "GQ" Italia che le dedica la copertina. L'attrice ha 56 anni, tre figli che cresce da mamma single e ancora tanta voglia di stupire: "E' fantastico rimanere un sex symbol nel tempo. La famiglia classica? No, vorrei solo un compagno. L'uomo più chic? Papa Francesco".

"Sono passati 22 anni da 'Basic Instinct' - racconta l'attrice - mi fa piacere che regga alla prova del tempo, non certo per la scena in cui accavallo le gambe, non si parla di un film porno dopo 22 anni, vuol dire che ho lavorato bene...".



L'attrice sarà presto nelle sale italiane con il nuovo film "Lovelace": "Interpreto la madre di Linda Lovelace, la pornodiva degli Anni Sessanta che si è battuta contro la pornografia, mi sono divertita molto". A proposito, quanto è cambiata la vita sessuale con il passare del tempo? "E' migliorata tantissimo, sono molto più presente e selettiva, non faccio sesso in continuazione e con chiunque, non più. A volte mi capita addirittura di fare sesso dopo molto tempo, perché se non mi importa nulla di un uomo non ci vado a letto". E il desiderio più forte? "Avere un compagno, sono prontissima a incontrare l'uomo giusto".



La Stone racconta anche l'esperienza sul set tutto italiano nella pellicola "Un ragazzo d'oro" di Pupi Avati con Riccardo Scamarcio, anche se ammette di non essere rimasta molto soddisfatta: "Non c'è organizzazione, mi hanno costretto a girare mentre sul set entravano giornalisti, fan, c'era il caos, mi sono sentita venduta: alla fine ho costretto tutti a uscire. Dell'Italia mi piace la moda e i mobili, ho arredato il mio salotto con i mobili italiani. Adoro la costiera amalfitana, ma la mia città preferita è Firenze".