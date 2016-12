Shalpy, seduttore come Valentino

12:05 - Shalpy torna per lanciare il primo dei quattro singoli previsti lungo tutto il 2014. Il cantante con un nuovo look presenta a Tgcom24 il video di "Come To Me", appropriandosi dell'anima seduttrice di una delle più grandi icone cinematografiche di tutti i tempi: Rodolfo Valentino. In un gioco di seduzione conquista la protagonista, l'attrice Roberta Garzia, già vista in "Camera Cafè" e "I Cesaroni".

Attraverso il personaggio di Rodolfo Valentino, che in carriera ha rappresentato in teatro, Shalpy vuole tornare ad una visione romantica e melodica della sua musica.