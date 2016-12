Shakira che sexy! Mostra le gambe

11:16 - Shakira scalda i motori (e l'ugola) per la pubblicazione il 25 marzo del suo nuovo disco. Il singolo è "Can't Remember to Forget You" in duetto con Rihanna ma nella versione spagnola, "Nunca me acuerdo de olvidarte", Shakira canta da sola. E sempre sola appare sulla cover del singolo appoggiata al muro mentre mostra le sue belle gambe su tacchi vertiginosi. Che ritorno decisamente sexy!

Shakira sta ultimando la registrazione del suo nuovo album e lunga è la lista delle prestigiose collaborazioni che comprendono: John Hill (Santigold, Jay Z, The Vaccines), Kid Harpoon (Florence + The Machine, Calvin Harris), Greg Kurstin (P!nk, Kelly Clarkson, Katy Perry), Steve Mac (Kelly Clarkson, One Direction), Mark Bright (Carrie Underwood, Rascal Flatts), Busbee (P!nk, Lady Antebellum, Katy Perry) e The Messengers (Pitbull, Chris Brown, Christina Aguilera).