Shakira: "Che passione con Gerard Piqué"

09:59 - Cresce l'attesa per il nuovo disco di Shakira omonimo che uscirà il 25 marzo. Intanto la cantante si è confessata a tutto tondo, posando più sensuale che mai per Latina Magazine, sul suo rapporto con il calciatore del Barcellona Gerard Piqué: "E' vero amore. Vogliamo le stesse cose, ci piacciono le stesse cose, odiamo le stesse cose e poi siamo così passionali".

"Gerard sta con me perché sono Shakira e non una celebrità. Non ci sono secondo fini e io sto con lui perché è l'uomo più straordinario che abbia mai incontrato", ha detto la cantante.



Ovviamente non poteva non parlare del loro bambino Milan: "Quando hai un bambino, quando si sente il suo amore, ci si sente così in pace con il mondo. Ci sono tante persone che amano Milano e gli dimostrano tanto affetto. Posso solo sperare che, crescendo, un giorno impari a ridare tutto l'amore che ha ricevuto ad altre persone".